Сенат США закликав Дональда Трампа до проведення спільних із союзниками операцій, що мають забезпечити свободу судноплавства у Чорному морі.

У США майже 70 сенаторів Республіканської та Демократичної партій внесли резолюцію на підтримку України.

У документі, що адресований президенту США Дональду Трампу, Сенат закликає здійснити операції з союзниками, що мають забезпечити свободу судноплавства у Чорному морі, повідомляє посольство України в США у Facebook.

Також сенатори виступили за скасування проекту Північний потік-2 та надання Україні додаткової допомоги у сфері безпеки.

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Документ закликає запустити фінансові програми Держдепу та Пентагону, щоб посилити військовий потенціал України для відбиття можливої агресії Росії на морі.

Крім цього, резолюція підкреслює, що санкції проти Росії залишатимуться в силі, поки Москва не змінить свою поведінку.

До слова, 24 січня ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо ескалації напруги в Азовському морі та Керченській протоці.