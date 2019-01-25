PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Сенат США закликав Трампа озброїти Україну на морі - резолюція/

Сенат США закликав Трампа озброїти Україну на морі – резолюція

Сенат США закликав Дональда Трампа до проведення спільних із союзниками операцій, що мають забезпечити свободу судноплавства у Чорному морі.

Сенат США закликав Трампа озброїти Україну на морі – резолюція

У США майже 70 сенаторів Республіканської та Демократичної партій внесли резолюцію на підтримку України.

У документі, що адресований президенту США Дональду Трампу, Сенат закликає здійснити операції з союзниками, що мають забезпечити свободу судноплавства у Чорному морі, повідомляє посольство України в США у Facebook.

Також сенатори виступили за скасування проекту Північний потік-2 та надання Україні додаткової допомоги у сфері безпеки.

Читайте: Ми готові допомагати Україні – екс-держсекретар США

Документ закликає запустити фінансові програми Держдепу та Пентагону, щоб посилити військовий потенціал України для відбиття можливої агресії Росії на морі.

Крім цього, резолюція підкреслює, що санкції проти Росії залишатимуться в силі, поки Москва не змінить свою поведінку.

До слова, 24 січня ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо ескалації напруги в Азовському морі та Керченській протоці.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ляшко висловився щодо лобіювання інтересів Росії деякими політиками – експерт
Ескалація напруги у Керченській протоці: ПАРЄ прийняла резолюцію
ЄС може ввести санкції проти РФ через українських моряків
Свободи судноплавства немає! У Керченську протоку не пускають українські судна
Свободу судноплавства у Керченській протоці перевірить моніторингова місія
У Росії було дві мети при атаці в Керченській протоці – Полторак
Приходили “добрі люди”: Росія тисне на українських моряків
Українським морякам аплодували в московському суді
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка