12 священиків РПЦ перейшли в Православну церкву України. Московський патріархат за це обклав їх заборонами.

Список з 12 священиків, які перейшли до Православної церкви України, з’явився на сайті Київської митрополії УПЦ МП.

Відзначається, що священики отримали заборону служити і причащатися в РПЦ.

– За ухилення в розкол заборонені у служінні дванадцять кліриків Київської єпархії УПЦ, – йдеться на сайті митрополії.

Відповідно до списку, до ПЦУ перейшла інтелектуальна еліта єпархії, священики, які внесли чималий внесок у формування церковної політики — дехто був на високій посаді у Київській єпархії, а деякі були головними редакторами церковних інтернет-ресурсів і викладали в Київській духовній академії.

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Нагадаємо, 6 січня ПЦУ отримала томос і стала 15-ю автокефальною церквою.

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