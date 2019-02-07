PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство / 12 священиків РПЦ перейшли до ПЦУ, їх звинуватили в розколі/

12 священиків РПЦ перейшли до ПЦУ, їх звинуватили в розколі

12 священиків РПЦ перейшли в Православну церкву України. Московський патріархат за це обклав їх заборонами.

Андріївська церква

Список з 12 священиків, які перейшли до Православної церкви України, з’явився на сайті Київської митрополії УПЦ МП.

Відзначається, що священики отримали заборону служити і причащатися в РПЦ.

  – За ухилення в розкол заборонені у служінні дванадцять кліриків Київської єпархії УПЦ, – йдеться на сайті митрополії.

Відповідно до списку, до ПЦУ перейшла інтелектуальна еліта єпархії, священики, які внесли чималий внесок у формування церковної політики — дехто був на високій посаді у Київській єпархії, а деякі були головними редакторами церковних інтернет-ресурсів і викладали в Київській духовній академії.

Читайте: Скільки парафій УПЦ (МП) перейшло до ПЦУ (КАРТА)

Нагадаємо, 6 січня ПЦУ отримала томос і стала 15-ю автокефальною церквою.

Фото: Dmitrydesigner/ Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Скільки парафій УПЦ (МП) перейшло до ПЦУ (КАРТА)
Синод ПЦУ затвердив 12 членів і провів перше засідання
Інтронізація Епіфанія: як пройшла і що означає
У Києві проходить інтронізація глави ПЦУ Епіфанія (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Зомбують віруючих: Епіфаній назвав “останній форпост” Путіна в Україні
Як Путін “захищатиме” віруючих, залежить від України – Кремль
Автокефалія ПЦУ: Путін погрожує “захистити” віруючих
Київська митрополія ПЦУ зареєстрована
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка