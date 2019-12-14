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Факти / Україна / Суспільство

Епіфаній повідомив про остаточну ліквідацію УПЦ КП і УАПЦ

Під час засідання Архієрейського Собору Православної Церкви України у Києві митрополит Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію структур Українська православна церква Київського патріархату і Українська автокефальна православна церква.

Епіфаній повідомив про остаточну ліквідацію УПЦ КП і УАПЦ

Про перші результати собору, який присвячений річниці створення Української православної церкви, повідомив у себе на Facebook-сторінці заступник голови управління ПЦУ із зовнішніх зв’язків Євстратій Зоря.

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Нагадаємо, 15 грудня 2018 року відбулося офіційне створення Православної церкви України.

Під час об’єднавчого собору за участі ієрархів УПЦ Київського патріархату, УАПЦ і двох ієрархів УПЦ Московського патріархату предстоятелем  Української православної церкви був обраний митрополит Переяславський і Білоцерківський Епіфаній.

Фото: Михайлівський Золотоверхий монастир

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