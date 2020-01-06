Год назад 6 января Украина получила Томос об автокефалии. С тех пор все больше приходов УПЦ (МП) переходят к поместной автокефальной Православной церкви Украины. Карту переходов смотрите в материале Фактов ICTV.

В Софии Киевской 15 декабря 2019 года прошел Объединительный Собор Украинской православной церкви.

Согласно решению Собора, предстоятелем Православной церкви Украины стал митрополит Епифаний.

Хоть Русская православная церковь была против автокефалии украинской церкви, 6 января ПЦУ получила Томос и стала 15-й автокефальной церковью.

С того дня парафии УПЦ (МП) по всей территории нашего государства начали переходить в состав первой поместной церкви Украины.

Кроме того, 12 священников РПЦ также перешли в Православную церковь Украины, за что Московский патриархат обложил их запретами.

– Мы не ставим за цель количество. Нам важно, чтобы таким был выбор общины, чтобы это было свободное волеизъявление, – прокомментировали Фактам ICTV в пресс-службе ПЦУ.

Для информации: приход (парафия) – это религиозная община, ниже церковно-административная единица христианских церквей с собственным храмом и священником, объединяющая верующих в пределах определенной территории.

Кстати, если это не единственное слово, которое вы не понимаете из религиозной тематики, предлагаем вам пройти тест на знание церковной лексики.

Наиболее активно парафии переходят к ПЦУ в центральной и западной частях Украины.

Всего после получения томоса об автокефалии к Православной церкви Украины (ПЦУ) присоединились более 600 приходов. Но митрополит Епифаний в одном из своих интервью сообщил, что со временем прогнозируется вторая мощная волна переходов к ПЦУ.

Религиозно-информационная служба Украины создала интерактивную карту, где можно увидеть переходы общин.

Карта переходов приходов УПЦ (МП) в ПЦУ по состоянию на 6 января 2020 года:

Напомним, ранее митрополит Епифаний сообщил об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ.

Фото: Михайловский Златоверхий монастырь