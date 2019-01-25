25 січня у Львові випало 20% від місячної норми опадів, через що у місті утворилася велика кількість заторів.
Сьогодні у Львові випало 9,1 мм опадів, що дорівнює 20% від місячної норми, через що в місті утворилися великі затори, повідомляє прес-служба Львівської міськради.
Через такі сильні опади, приріст снігу в місті склав 4 сантиметри.
Сформована ситуація призвела до того, що комунальні служби працюють у посиленому режимі, а також працюватимуть й у вихідні.
На посилений режим роботи переведено і патрульних поліцейських.
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Однак снігопад у Львівській області не збирається слабшати і продовжиться в найближчі дві доби.
Водіям не радять подорожувати на великі відстані, оскільки рівень загрози для транспорту залишиться на рівні жовтий (порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг).
До слова, 24 січня через складні погодні умови було обмежено рух транспорту у Миколаївській і Кіровоградській областях.