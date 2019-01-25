25 січня у Львові випало 20% від місячної норми опадів, через що у місті утворилася велика кількість заторів.

Сьогодні у Львові випало 9,1 мм опадів, що дорівнює 20% від місячної норми, через що в місті утворилися великі затори, повідомляє прес-служба Львівської міськради.

Через такі сильні опади, приріст снігу в місті склав 4 сантиметри.

Сформована ситуація призвела до того, що комунальні служби працюють у посиленому режимі, а також працюватимуть й у вихідні.

На посилений режим роботи переведено і патрульних поліцейських.

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Однак снігопад у Львівській області не збирається слабшати і продовжиться в найближчі дві доби.

Водіям не радять подорожувати на великі відстані, оскільки рівень загрози для транспорту залишиться на рівні жовтий (порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг).









У Львові за добу випало 20% місячної норми снігу / 2 фотографии

До слова, 24 січня через складні погодні умови було обмежено рух транспорту у Миколаївській і Кіровоградській областях.

Фото: прес-служба Львівської міськради