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Війна на Донбасі: бойовики стягнули шість гаубиць до Білого

23 січня спостерігачі ОБСЄ зафіксували озброєння, розміщене з порушенням ліній відведення.

Війна на Донбасі: бойовики стягнули шість гаубиць до Білого

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували шість гаубиць, розміщених з порушенням ліній відведення, повідомляє штаб ООС у Facebook.

Дві самохідні гаубиці 2С1 Гвоздика, 122 мм і чотири буксирувані гаубиці Д-30 Жаба, 122 мм були помічені поблизу селища Біле на захід від Луганська.

У штабі повідомили, що з боку проросійських бойовиків тривають факти відсутності в місцях постійного зберігання зброї, яке розташоване за межами відповідних ліній відведення в окупованому районі Луганської області.

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Спостерігачі ОБСЄ відзначили, що там до сих пір не вистачає шести танків (п’яти Т-64 і одного T-72) і двох самохідних гаубиць (2С1 Гвоздика, 122 мм).

До слова, 23 січня військові ЗСУ виявили в небі Приазов’я безпілотник і за допомогою радіотехнічних засобів приземлили і вилучили його.

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