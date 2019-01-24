Тактика ІДІЛ: бойовики на Донбасі скидають боєприпаси з дронів

Ще донедавна хлопцям набридав ворожий безпілотник. Бойовики навіть скидували з нього боєприпаси, однак українським військовим вдалося вирахувати траєкторію польоту дрона та збити його.

Та згодом ворог вдався до ще підступнішої тактики – почав скидати з безпілотника перероблені з боєприпасів так звані Хотабки. Подібну тактику окупанти перейняли у бойовиків терористичних угруповань ІДІЛ.

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У 93-й бригаді з’ясували – це був звичайний китайський дрон моделі Фантом-4. Хвостовик до боєприпасу бойовики надрукували на дешевому 3D-принтері.

До слова, передову засипало снігом – їжу та боєприпаси везуть дорогою життя.

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