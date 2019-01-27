Минулої доби ЗСУ знищили чотирьох бойовиків незаконних збройних формувань.

Під час відповіді на ворожі обстріли у зоні ООС, бійці ЗСУ знищили чотирьох окупантів, іще двох поранено, повідомляє прес-центр ООС.

Усього за минулу добу у зоні Операції об’єднаних сил зафіксували 10 обстрілів зі сторони бойовиків, при цьому двічі застосовувалося озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями.

З автоматичних гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли район Водяного, з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – район селища Широкине.

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З мінометів калібру 82 міліметри, гранатометів та великокаліберних кулеметів вівся вогонь неподалік Катеринівки.

Поблизу Старого Айдару та Луганського відкривали вогонь з гранатометів та автоматичних гранатометів.

До слова, спостерігачі ОБСЄ зафіксували шість гаубиць бойовиків, які були розміщені з порушенням ліній відведення.