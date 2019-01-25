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Спочатку чоловік: на київському вокзалі розгорівся сексистський скандал

На столичному вокзалі провідник відмовлявся впускати жінок у поїзд поки туди не увійде чоловік.

Спочатку чоловік: на київському вокзалі розгорівся сексистський скандал

На вокзалі в Києві розгорівся сексистський скандал через те, що провідник відмовлявся пускати жінок у вагон поки туди не увійде чоловік, повідомляє журналістка Оксана Расулова.

Таким чином, провідник обмежував права жінок.

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У коментарях під постом користувачі зазначили, що таке траплялося і раніше.

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Спочатку чоловік: на київському вокзалі розгорівся сексистський скандал / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що  Укрзалізниця підвищили ціни на деякі свої послуги.

Фото: sana.lytvyn

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