12 см снігу за ніч: яка ситуація з негодою і коли потепління

До 12 сантиметрів снігу насипало минулої ночі в Україні. Найбільше в Київській, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях. Але траси розчищають, заторів немає, звітують в облавтодорі.

Від самого ранку чистять дороги й тротуари в столиці. Двірники працюють натхненно. Снігоприбиральна техніка теж зафіксована.

Цієї ночі Київ від снігу прибирали понад 4500 комунальників та 550 одиниць снігоприбиральної техніки. Висипали на вулиці майже 3 тисячі тонн піскосоляної суміші. І досі бригади комунальників продовжують розчищати кучугури. У департаменті міського благоустрою запевняють, за не прибирання снігу біля будівель всіх покарають фінансово.

Останній тиждень погоду метеорологи охрестили температурною гойдалкою, а все через різкі перепади від морозів до відлиги. Там де сніг не встигли прибрати, він перетворився на лід.

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Самі ж лікарі кажуть, що пік травматизму пережили якраз на початку тижня – тоді за добу до травмпункту звертались по 70-80 постраждалих. Але впевнені, наступного тижня ситуація може знову погіршитись . Уже з вівторка синоптики прогнозують відлигу, яку знову змінять морози.

До слова, негода призвела до того, що 25 січня у Львові утворилися численні затори.

Опубліковано Cічень, 27 в 13:22



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