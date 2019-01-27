12 см снігу за ніч: яка ситуація з негодою і коли потепління

До 12 сантиметрів снігу насипало минулої ночі в Україні. Найбільше в Київській, Вінницькій, Житомирській, Чернігівській та Черкаській областях. Але траси розчищають, заторів немає,  звітують в облавтодорі.

Від самого ранку чистять дороги й тротуари в столиці. Двірники  працюють натхненно. Снігоприбиральна техніка теж зафіксована.

Цієї ночі Київ від снігу прибирали понад 4500 комунальників та 550 одиниць снігоприбиральної техніки. Висипали на вулиці майже 3 тисячі тонн піскосоляної суміші. І досі  бригади комунальників продовжують розчищати кучугури. У департаменті міського благоустрою запевняють, за не прибирання снігу біля будівель всіх покарають фінансово.

Останній тиждень погоду метеорологи охрестили температурною гойдалкою, а все через різкі перепади від морозів до відлиги. Там де сніг не встигли прибрати, він перетворився на лід.

Читайте: Досягає дахів будинків – Карпати засипало снігом

Самі ж лікарі кажуть, що пік травматизму пережили якраз на початку тижня – тоді за добу  до травмпункту звертались по 70-80 постраждалих. Але впевнені, наступного тижня ситуація може знову погіршитись . Уже з вівторка синоптики прогнозують відлигу, яку знову змінять морози.

До слова, негода призвела до того, що 25 січня у Львові утворилися численні затори.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Потепління і снігопади: погода в Україні на вихідні
-30 та хуртовини: яка погода чекає на Україну в лютому
Погода в Україні на сьогодні, 24 січня (КАРТА)
Понад 850 ДТП, затори у Києві досягли піка – снігопад в Україні триває
Снігопади відступлять: в які регіони прийде потепління
Понад 30 аварій: Київ паралізований заторами (КАРТА)
Погода в Україні на сьогодні, 23 січня (КАРТА)
Хуртовини і снігопади: на Україну насувається циклон з Балкан

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка