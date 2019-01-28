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Офіційно! Вакарчук зробив заяву щодо участі у виборах президента

Відомий український музикант та соліст гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук заявив, що не буде балотуватися у президенти України.

Офіційно! Вакарчук зробив заяву щодо участі у виборах президента

Святослав Вакарчук зняв відеозвернення, у якому заявив, що не братиме участі у президентських виборах 2019 року.

– Офіційно заявляю, я, Святослав Вакарчук, не братиму участь в президентських виборах 2019 року, – зазначив співак.

Читайте: Вакарчук назвав найнеобхіднішу реформу для України

За його словами, в джинсах він може зробити більше для країни, ніж вдягнувши краватку.

Раніше Факти ICTV  писали, що Святослав Вакарчук йде в політику, щоб привнести в неї нові обличчя.

Фотоokeanelzy_official

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