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Організатор вбивства Гандзюк співпрацював з членами двох партій – батько активістки

Віктор Гандзюк вважає, що членам партій Батьківщина і Блок Петра Порошенка, які співпрацювали з вбивцею його дочки, потрібно зникнути з політичної арени.

Організатор вбивства Гандзюк співпрацював з членами двох партій – батько активістки

Батько вбитої активістки Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк заявив, що член Батьківщини Владислав Мангер і член БПП Андрій Гордєєв повинні покинути політичну арену, оскільки співпрацювали з вбивцею його дочки.

– Наразі офіційно оголошено в розшук підозрюваного в організації вбивства кримінального авторитета Москал, він пішов на це вбивство не просто так, він пішов на це вбивство не з вулиці, – сказав Віктор Гандзюк.

За його словами, вбивця також вів тісну співпрацю з заступником Гордєєва Євгеном Ріщуком.

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Він додав, що у вбивстві Катерини Гандзюк підозрюють Олексія Левіна (Москаленко), який був засуджений за організацію вбивств та розбійних нападів у Херсонській області. Його достроково звільнили за так званим законом Савченко.

Батько активістки також сказав, що вірить в те, що замовники, організатори і виконавці вбивства його дочки понесуть заслужене покарання.

Нагадаємо, у січні підозрюваний у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Олексій Левін (Москаленко) був оголошений у розшук.

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