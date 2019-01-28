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Віталія Кличка госпіталізували в Австрії

26 січня Віталія Кличка госпіталізували до австрійської лікарні для медогляду та реабілітації через стару травму спини. Операцій меру Києва не робили.

Віталія Кличка госпіталізували в Австрії

Мера Києва Віталія Кличка після завершення Всесвітнього економічного форуму 26 січня було перевезено зі швейцарського Давоса до Австрії, де його госпіталізували в клініку міста Санкт-Йоганн-ін-Тіроль.

Причина, через яку український чиновник потрапив до лікарів, криється в його старій травмі, наслідки якої загострилися. Так пояснила прес-секретар Кличка Оксана Зінов’єва, пише LIGA.net.

При цьому у мера уточнили, що його госпіталізація не пов’язана із заняттями на лижах. Також прес-секретар уточнила, що хірургічних операцій Кличку зроблено не було.

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Коли чиновник повернеться до своїх обов’язків в Україні, не повідомляється.

Нагадаємо, Кличко під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі обговорив з іншими мерами впровадження smart-технологій у містах.

Фото: facebook.com/merkieva

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