26 січня Віталія Кличка госпіталізували до австрійської лікарні для медогляду та реабілітації через стару травму спини. Операцій меру Києва не робили.

Мера Києва Віталія Кличка після завершення Всесвітнього економічного форуму 26 січня було перевезено зі швейцарського Давоса до Австрії, де його госпіталізували в клініку міста Санкт-Йоганн-ін-Тіроль.

Причина, через яку український чиновник потрапив до лікарів, криється в його старій травмі, наслідки якої загострилися. Так пояснила прес-секретар Кличка Оксана Зінов’єва, пише LIGA.net.

При цьому у мера уточнили, що його госпіталізація не пов’язана із заняттями на лижах. Також прес-секретар уточнила, що хірургічних операцій Кличку зроблено не було.

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Коли чиновник повернеться до своїх обов’язків в Україні, не повідомляється.

Нагадаємо, Кличко під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі обговорив з іншими мерами впровадження smart-технологій у містах.

Фото: facebook.com/merkieva