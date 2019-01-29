Щоб вплинути на хід виборів президента України у березні 2019 року, Росія може вдатися до кібератак.
Вибори 2019 не обійдуться без провокацій з боку Росії.
Таку думку висловив директор Нацрозвідки США Ден Коутс.
– Ми очікуємо, що Росія використає кібертехнології для того, щоб вплинути на майбутні президентські вибори в Україні, – сказав Ден Коутс.
Він вважає, що Росія продовжить вести свою інформаційну війну проти демократій, вона буде використовувати інтернет-ресурси і спробує розділити суспільство.
Росія побудувала відносини з “репресивними режимами”, такими як Куба, Іран, КНДР, Сирія і Венесуела.
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До речі, за порядком на президентських виборах у березні будуть стежити понад 60 тисяч силовиків.
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