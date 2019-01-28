Вибори 2019: кожну виборчу дільницю охоронятимуть по два правоохоронця

По два правоохоронці на кожну виборчу дільницю. За порядком на президентських виборах у березні будуть стежити понад 60 тисяч силовиків. І не лише поліції, а й бійців Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інших відомств.

Усі вони працюватимуть у посиленому режимі. На випадки порушень на дільницях реагуватимуть онлайн.

Для цього в Міністерстві внутрішніх справ створили координаційний штаб. Туди громадяни зможуть повідомляти про порушення під час голосування чи агітації.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав громадян не продавати свої голоси, а чиновників – не сприяти незаконним схемам та не заплющувати очі на порушення.

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Нагадаємо, переселенці можуть голосувати на виборах України 2019. Перш за все потрібно перевірити себе у списку. Якщо живете не за пропискою – подбайте про можливість голосування.

Опубліковано Cічень, 28 в 14:24



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