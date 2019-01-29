Національне агентство з питань запобігання корупції, яке вперше залучено до виборів президента, виявило помилки у деклараціях усіх кандидатів на посаду глави держави.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК за результатами перевірки декларацій.

Названо також найпоширеніші помилки кандидатів у президенти:

не вказують кадастрові номери об’єктів нерухомості;

зазначають транспортні засоби, які відсутні в реєстрах, або не зазначають їх ідентифікаційні номери;

не зазначають корпоративні права у підприємствах, які перебувають у стані припинення, але ще не припинені, або ж не вказують юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких вони є.

На сьогодні перевірено декларації кандидатів: Валентина Наливайченка, Ігоря Шевченка, Сергія Капліна, Віталія Скоцика, Андрія Садового, Віталія Купрія, Євгенія Мураєва, Анатолія Гриценка, Геннадія Балашова, Ольги Богомолець, Романа Насірова, Олександра Шевченка, Юрія Бойка, Олега Ляшка, Іллі Киви, Олександра Вілкула, Юлії Тимошенко, Дмитра Добродомова, Руслана Кошулинського, Аркадія Корнацького, Олександра Мороза, Олександра Данилюка, Ігоря Смешка.

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З них 14 уже виправили помилки у деклараціях – це Наливайченко, Каплін, Скоцик, Садовий, Купрій, Балашов, Бойко, Ляшко, Кива, Добродомов, Кошулинський, Данилюк, Ігор та Олександр Шевченки.

Наразі триває перевірка декларацій Сергія Тарути і Володимира Зеленського, розпочато перевірку декларації Інни Богословської.

Водночас у НАЗК наголосити, що помилки і неточності, виявлені в декларації, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата.

Нагадаємо, коли президентські вибори в Україні і коли може бути другий тур.