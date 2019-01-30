Для користувачів без лічильників уряд поверне знижені норми споживання газу, які суд скасував наприкінці 2018 року.

Таким чином, норми споживання газу будуть знижені на о,1 куб. м на одну людину на місяць.

Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає Інтерфакс-Україна.

– Ми повертаємося до тих норм – була 3,3 (куб. м газу на одну особу на місяць – Ред.) буде 3,29 – на 0,1 менше. І таким чином, щоб люди платили за справедливим обсягом, а не завищеним. Ці норми сьогодні будуть затверджені, – сказав він.

Споживачі без лічильників уже у січні можуть не платити за завищеними нормами.

– Було 3,3 куб. м на особу, а чому зараз треба платити 9 кубів? Ми ж розуміємо, що це втричі більше, ніж вони споживають. Тому ми повертаємося до старої норми, – додав він.

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Нагадаємо, що раніше міністр соціальної політики України Андрій Рева уточнив, що незаконними є ті платіжки, що стосуються громадян, які використовують газ тільки для приготування їжі і не мають лічильників. Ті, хто вже оплатив за завищеними стандартами, повинні вимагати повернення коштів.