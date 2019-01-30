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Кабмін дозволив не сплачувати січневі рахунки за газ

Для користувачів без лічильників уряд поверне знижені норми споживання газу, які суд скасував наприкінці 2018 року.

Кабмін дозволив не сплачувати січневі рахунки за газ

Таким чином, норми споживання газу будуть знижені на о,1 куб. м на одну людину на місяць.

Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає Інтерфакс-Україна.

– Ми повертаємося до тих норм – була 3,3 (куб. м газу на одну особу на місяць – Ред.) буде 3,29 – на 0,1 менше. І таким чином, щоб люди платили за справедливим обсягом, а не завищеним.  Ці норми сьогодні будуть затверджені, – сказав він.

Споживачі без лічильників уже у січні можуть не платити за завищеними нормами.

– Було 3,3 куб. м на особу, а чому зараз треба платити 9 кубів? Ми ж розуміємо, що це втричі більше, ніж вони споживають. Тому ми повертаємося до старої норми, – додав він.

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Нагадаємо, що раніше міністр соціальної політики України Андрій Рева уточнив, що незаконними є ті платіжки, що стосуються громадян, які використовують газ тільки для приготування їжі і не мають лічильників. Ті, хто вже оплатив за завищеними стандартами, повинні вимагати повернення коштів.

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