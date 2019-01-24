Українці, які оплатили завищені січневі газові рахунки, повинні вимагати повернення коштів.

Українці не повинні платити за газ за завищеними платіжками, які прийшли в січні.

Про це розповів міністр соціальної політики України Андрій Рева, пише 112.ua.

Міністр уточнив, що незаконними є ті платіжки, що стосуються громадян, які використовують газ тільки для приготування їжі і не мають лічильників.

Крім цієї групи платників, є також ті, хто використовують газ комплексно (мають лічильники) і ті, хто підігрівають воду і готують на газу їжу (75-80% мають лічильники).

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За словами Реви, організації, які постачають газ, повинні були поставити людям лічильники, вартість яких було закладено в платіжках. Тепер українці, які оплатили завищені січневі газові рахунки, повинні вимагати повернення коштів.

Нагадаємо, в Нафтогазі закликали українців в разі отримання завищених платіжок за газ писати скаргу в НКРЕКП.