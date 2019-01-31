Володимир Путін погрожує Україні через створення автокефальної церкви в Україні.

Росія готова до втручання у справи сусідніх країн, якщо це стосуватиметься порушень прав на свободу віросповідання.

Про це президент Росії Володимир Путін заявив, коментуючи створення Православної церкви України та надання їй статусу автокефалії, пише Українська правда.

За словами російського лідера, він побачив нібито втручання влади у церковні справи в Україні.

При цьому Путін заявив, що Москва “поважає незалежність церковного життя в сусідній суверенній країні”, однак залишає за собою право зреагувати, якщо права людей на свободу віросповідання будуть порушуватися.

Читайте: Канада відмовилася визнати Путіна військовим злочинцем

Нагадаємо, іноземні ЗМІ назвали створення в Україні автокефальної церкви програшем Путіна.

Фото: прес-служба Кремля