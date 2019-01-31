Уряд Канади засуджує Росію за порушення міжнародного права і агресію в Україні, але не визнає президента країни Володимира Путіна військовим злочинцем.

Уряд Канади не визнає президента РФ Володимира Путіна військовим злочинцем, йдеться у відповіді міністра закордонних справ Канади Христі Фріланд на електронну петицію, яку внесли в парламент.

У документі йдеться, що Канада стурбована діями РФ, які підривають міжнародний порядок.

Водночас міністр, ніяк не відреагувала на запит автора петиції визнати Путіна військовим злочинцем і направити його до кримінального суду в Гаазі (Нідерланди).

Читайте: Україна купить у Канади снайперські гвинтівки – посол

Також у документі зазначено, що Канада продовжуватиме працювати над припиненням порушень РФ зобов’язань і буде стежити за ситуацією з правами людини в аннексованому Криму.

Фріланд додала, що Канада підтримує український народ і робитимите це надалі, в тому числі прийнявши третю конференцію з питань реформ у 2019 році.

До слова, у листопаді минулого року під час зустрічі глави МЗС Павла Клімкіна та міністра оборони Канади Харджа Саджана обговорювалося посилення співпраці країн у сфері безпеки.

Фото: dreamstime