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Факты / Мир / Мировые новости / Канада отказалась признать Путина военным преступником/

Канада відмовилася визнати Путіна військовим злочинцем

Уряд Канади засуджує Росію за порушення міжнародного права і агресію в Україні, але не визнає президента країни Володимира Путіна військовим злочинцем.

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Уряд Канади не визнає президента РФ Володимира Путіна військовим злочинцем, йдеться у відповіді міністра закордонних справ Канади Христі Фріланд на електронну петицію, яку внесли в парламент.

У документі йдеться, що Канада стурбована діями РФ, які підривають міжнародний порядок.

Водночас міністр, ніяк не відреагувала на запит автора петиції визнати Путіна військовим злочинцем і направити його до кримінального суду в Гаазі (Нідерланди).

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Також у документі зазначено, що Канада продовжуватиме працювати над припиненням порушень РФ зобов’язань і буде стежити за ситуацією з правами людини в аннексованому Криму.

Фріланд додала, що Канада підтримує український народ і робитимите це надалі, в тому числі прийнявши третю конференцію з питань реформ у 2019 році.

До слова, у листопаді минулого року під час зустрічі глави МЗС Павла Клімкіна та міністра оборони Канади Харджа Саджана обговорювалося посилення співпраці країн у сфері безпеки.

Фото: dreamstime

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