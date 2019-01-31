У Нацбанку запевняють, що надання субсидії грошима не матиме істотного впливу на рівень інфляції в Україні.

Якщо врахувати, що на монетизацію субсидій виділяється близько 6 млрд грн на місяць, а сам експеримент триватиме два місяці, вплив цього чинника на інфляцію несуттєвий, пояснив на брифінгу заступник глави Нацбанку України Дмитро Сологуб.

За його словами, очікувані 12 млрд грн складають лише близько 3% приватного споживання за цей період, передає Інтерфакс-Україна.

Сологуб зазначив, що ці кошти мають витрачатися на оплату комунальних послуг, але навіть якщо якась їх частина і піде на інші потреби, ефект буде мізерним.

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Нагадаємо, з 1 січня на картку виплачуються субсидії громадянам, яким допомога була призначена з 2019 року. А в березні почнеться виплата субсидій готівкою українцям, які отримали рішення про допомогу в жовтні 2018 року.