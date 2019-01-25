За результатами опалювального сезону, на субсидіях готівкою залишать тільки сумлінних платників за комунальні послуги.
Мінсоцполітики тестуватиме дві моделі виплати субсидій грошима – безготівкову й готівкову.
Про це сказав міністр соціальної політики Андрій Рева.
При цьому в Кабміні наголосили, що після ревізії ефективності обох варіантів субсидії готівкою і надалі отримуватимуть громадяни, які не матимуть проблем з боргами з оплати послуг. А тих українців, які не будуть сумлінно платити, переведуть на безготівковий розрахунок.
Міністр прогнозує, за результатами опалювального сезону залишаться обидві моделі виплат субсидій.
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Рева нагадав, що на картку з 1 січня вже виплачуються субсидії тим громадянам, яким допомогу було призначено з 2019 року.
У березні розпочнеться виплата субсидій готівкою українцям, які отримали рішення про допомогу в жовтні 2018 року.
До слова, Факти ICTV писали, де українці зможуть отримувати субсидії готівкою.