Україна зазнала збитків близько 10 млрд гривень після блокади Росією судноплавства в Азовському морі в кінці 2018 року.

Україна зазнала збитків близько 10 млрд гривень після блокади Росією судноплавства в Азовському морі, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю УНІАН.

За його словами, закриття Керченської протоки і акваторію Азовського моря було політичним інструментом президента РФ Володимира Путіна, починаючи з будівництва Керченського мосту.

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Також Омелян додав, що ситуація з проходом судів по Керченській протоці поліпшується. Раніше кораблі могли стояти в черзі по кілька днів.

У зв’язку зі сформованою ситуацією і щоб уникнути збитків власники суден почали переписувати свої вантажі в порти в акваторії Чорного моря.

Раніше міністр оборони України Степан Полторак розповів, що ситуація на Азовському морі контрольована, але Росія не залишила спроби здійснювати “повзучий наступ”. Тепер таку ж тактику агресор використовує і на Чорному морі.