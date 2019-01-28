Над Азовським морем провели тренування ударні літаки із підтримки кораблів Військово-Морських сил та Держприкордонслужби на випадок атаки з боку РФ.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зокрема, військові льотчики відпрацювали ряд задач, практичне наведення на морські цілі ворога здійснювалися з бортів українських кораблів, що перебували на чергуванні на Азові.

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Пілоти та моряки із завданням впоралися та отримали оцінку – готові до виконання завдань за призначенням.

До слова, раніше Факти ICTV писали, чи готовий Київ захистити Азов.

Фото, відео: Операція об’єднаних сил/Facebook