Президент України Петро Порошенко подав документи у Центральну виборчу комісію для участі у президентських виборах в Україні 2019.

Петро Порошенко йде у президенти України на виборах 2019.

Нинішній президент України подав документи у ЦВК.

Про це повідомив прес-секретар глави Української держави Святослав Цеголко і прикріпив до посту фотографію Порошенка у приміщенні ЦВК. На ній також є дружина глави держави Марина Порошенко.

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Нагадаємо, що Порошенко подав декларацію для участі у президентскьких виборах, у якій зафіксував будинок площею 1331,1 м² та вартістю 30 млн грн у Козині та поруч земельні ділянки площею 3,4 га. Факти ICTV зібрали найцікавіші пункти декларації.