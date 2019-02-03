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Вибори 2019: ЦВК закінчує прийом документів

Сьогодні, 3 лютого, у ЦВК закінчився прийом документів для реєстрації кандидатів у президенти.

вибори

На участь у виборах 2019 сьогодні подали документи семеро людей. Серед них чинний президент України Петро Порошенко, журналіст Дмитро Гнап (йому на заставу скинулися українці) та Надія Савченко.

При цьому Савченко принесла документи, але проігнорувала 2.5 млн застави.

Тепер у ЦВК є час до 9 лютого перевірити всі документи і декларації. Після цього претендент отримує свідоцтво кандидата у президенти.

Загалом нині зареєстровано 28 кандидатів.

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Нагадаємо, що передвиборча президентська кампанія стартувала 31 грудня 2018 року і триватиме до 00.00 29 березня 2019 року.

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