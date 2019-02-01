З`явились декларації кандидатів у президенти. Що оприлюднили основні фаворити виборчих перегонів – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Вибори президента України стартують 31 березня. Тим часом передвиборча кампанія у розпалі. До 8 лютого кандидати мають можливість зареєструватись у ЦВК і подати у НАЗК свої декларації про доходи.

Факти ICTV порахували статки основних претендентів на пост голови держави – хтось має радянські автомобілі, когось утримує дружина, а хтось зберігає мільйони готівкою.

Декларація Петра Порошенка

Зарплата президента у 2017 році склала 336 тис. гривень. Окрім того, він отримав майже 16 млн. гривень процентів від вкладів у банках та 172 тис. гривен за продаж майна.

Дохід першої леді склав 635 тис. гривень – в основному кошти з банківських рахунків.

У банку Петро Порошенко зберігає $25,5 млн. Готівкою тримає 60 тис. гривень та $21 тис. Президент також задекларував позичені третім особам кошти – понад 1 млн гривень та $3,4 млн. Окрім того, вніс у інвестиційний фонд Прайм Ессетс Кепітал 8,1 млн гривень.

Президент володіє житловим будинком площею 1331,1 м² у Козині (вартість – 30 млн. гривень) та земельними ділянками поряд площею 3,4 га. Ще 0,7 га орендовано у Козинської селищної ради.

Окрім того має:

Три земельні ділянки у Києві загальною площею 1,2 га;

Дві квартири у Києві – 134,06 м² та 82,15м² . Ще одна у спільній власності з дружиною 80,6 м² ;

та . Ще одна у спільній власності з дружиною ; Квартиру у Вінниці – 68,2 м²;

Нежитлове приміщення в Одесі – 35,3 м².

У дружини задекларована дача у с. Петропавлівське площею 344 м² та земельна ділянка поряд 1200 м².

В іпотеці у президента база відпочинку Лебідь в Одеській області площею 2425 м².

Порошенко задекларував декілька колекцій картин (загальна кількість 84 картини) та сім скульптур.

У декларації президента вказаний і елітний меблевий гарнітур дорогих брендів, килими, рояль, техніка – два телевізори, проектор.

Серед ювелірних виробів 6 пар годинників люксових брендів, тримач для галстука і запонки. Золоті прикраси дружини – чотири каблучки, чотири браслети, сім пар сережок, кольє, два кулони і намисто.

У першої леді задекларовано три шуби – дві норкові і одна із соболя, сумочки Dior, Fendi, Chanel. Президент, згідно декларації, носить чорне шкіряне пальто.

Їздить Порошенко на Mercedes Vito 116 CDI 2010 року випуску, дружина – на Jaguar XF 4/2 Lv8 2008 року.

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Президент має акції та цінні папери, корпоративні права на ТОВ Фірма Экран (займається послугами зв’язку).

Станом на 2017 рік являвся кінцевим бенефіціаром:

інвестиційного фонду Прайм Ессетс Кепітал;

Максимум ТВ (послуги зв’язку) у Києві, Дніпропетровську, Донецьку та Миколаїві;

Київського заводу експериментальних конструкцій;

заводів Кузня на Рибальському, Ленінська кузня;

Пісковського заводу скловиробів та ряду інших компанії.

З повним переліком можна ознайомитись тут.

Декларація Юлії Тимошенко

Все, що має кандидат в президенти – ювелірні вироби та гроші на банківських рахунках. Ані нерухомості, ані авто у Юлії Тимошенко немає. Принаймні про це свідчить її декларація.

Проживає вона у елітному селищі Козино під Києвом. Там орендує будинок площею 588м² та чотири земельні ділянки загальною площею понад 6 тис. м² Знімає житло Тимошенко у двоюрідної сестри Тетяни Шарапової.

Живе вона на депутатську зарплатню – 225 тис. грн, та кошти на виконання депутатських обов’язків – ще 250 тис.

На банківському рахунку у Тимошенко – 614 тис. гривень. До речі, за рік вона отримала ще понад 80 тис. гривень процентів.

Крім того, має колекцію ювелірних виробів з перлинами – сережки, кільця та намиста. Все це люксових брендів –Chanel, Cartier, Mikimoto та ін.

Чоловік політикині, Олександр Тимошенко – підприємець. Він володіє часткою компанії Геофорс, що займається виробництвом електроенергії та компанією Леді Ю, що займається виробництвом парфумерних та косметичних засобів.

За 2017 рік заробив близько 3,4 млн. гривень за підприємницьку діяльність і ще 244 тис. гривень іноземних доходів від компанії Britico Product s.r.o. На банківських рахунках в нього близько 22 тис. гривень та $28 тис. Готівкою тримає €194 тис, $357 тис. та 360 тис. грн.

Автопарк чоловіка складає дві автомобілі – Mercedes-Benz GL-350 CD 2014 року випуску (вартість 1 млн. 248 тис. гривень) і ГАЗ 14 1983 року (близько 80 тис. гривень).

Декларація Юрія Бойко

Юрій Бойко має відносно скромні статки, живе на зарплату депутата і не має бізнесу. Натомість його дружина – успішна бізнес-леді, з мільйонами на рахунках і нерухомістю у Росії.

З нерухомості Бойко має у власності квартиру у Києві у 37 м², квартиру площею 80,7 м² у рідному місті Рубіжне у співвласності з батьками, та дві земельні ділянки – одну у Гнідині, Київської області (600 м²), іншу у с. Діброва, Донецької області (1952 м²). Орендує у Києві офіс 25,7 м².

Має кандидат два автомобілі – Mercedes-Benz GL500 2006 року та ВАЗ 2101 1978 року.

Доходи Бойко складають лише депутатську зарплату 248 тис., кошти на виконання депутатських обов’язків 252 тис., 6,5 тис. процентів та пенсію у 27 тис. гривень. При чому за 2017 рік Бойко заплатив за юридичні послуги $245 тис. та відшкодував (як зазначено в декларації) батьку понад 11 млн. гривень.

На банківських рахунках у нього $14 тис. та 9 гривень.

Дружина кандидата має у власності паркомісце і квартиру у Росії площею 220,3 м², квартиру у Києві 257 м², будинок в Іванковичах під Києвом 444,8 м² з земельною ділянкою 2229 м², а також гараж та земельні ділянки у Київській області площею 3,8 га.

Вона також задекларувала три картини та чотири ювелірні вироби.

Бізнес Віри Бойко складає акції Луганського електроапаратного заводу, часту компаній Фортекс та Шпон. Володіє вона також ТОВ Столична нерухомість. Загалом за 2017 рік дружина кандидата в президенти заробила понад 8,5 млн. гривень.

На банківських рахунках Віра Бойко зберігає близько 11 млн гривень, 3,3 млн рублів та $924 тис. Спільно подружжя зберігає готівку у розмірі $19,2 тис., €17,5 тис. та 200 тис. гривень. При чому, Юрію Бойко належить лише 20% коштів.

Декларація Анатолія Гриценко

Кандидат у президенти Анатолій Гриценко також не має власного житла. Вся нерухомість записана на дружину – журналістку Юлію Мостову.

Зокрема, у неї дачний будинок під Києвом площею 474,4 м² та дві земельні ділянки поряд площею понад 8 тис. м². Має журналістка чотири квартири у Києві – 110,3 м², 80,2 м², 56,2 м² та 32,9 м².

Їздить кандидат у президенти на Volvo XC90 2013 року випуску, а дружина на Toyota RAV4 2016 року. Окрім того, у Гриценка є водний скутер Yamaha VX700 2006 року.

Заробіток кандидата – скромний. Пенсії екс-військовий заробив майже 140 тис. гривень, майже 15 тис. гривень зарплати викладача Києво-Могилянської академії та проценти від вкладу у банку – близько 180 тис. гривень.

Дружина заробила майже 375 тис. гривень. Вона головний редактор видання Дзеркало Тижня. Окрім того, володіє часткою активів медіа.

Готівкою тримає 120 тис. гривень та $36 тис. У банках тримає понад $134 тис.

Декларація Володимира Зеленського

Володимир Зеленський вперше опублікував дані про доходи, у зв’язку з балотуванням на пост президента.

Доходи шоумена за 2017 рік становлять понад 8 млн гривень. Він отримав 1,6 млн гривень зарплати, 4,3 млн гривень від підприємницької діяльності, від оренди майна – 1,2 млн. гривень, страхові виплати – 252 тис. гривень та 11 тис. гонорарів.

У банках Володимир Зеленський тримає $433 тис., €132 та 1,1 млн. грн. Готівкою – 220 тис. гривень, €50 тис. та $285 тис.

Жінка актора має два автомобілі BMW X5 2011 року та Mercedes-Benz S500 4 Matic 2014 року. Сам кандидат їздить на Range Rover 2016 року.

Сім’я проживає у домі площею 353,5 м² у с. Іванковичі під Києвом, там же має земельну ділянку 1200 м². Окрім того, Зеленський має квартиру у Києві 131,9 м² та два паркувальних місця. У співвласності актора ще дві квартири – 254,5 м² и 198,6 м². З 2016 року має ще одну квартиру у столиці площею 270 м², власником якої є кіпрська компанія Aldorante Limited.

У жінки Зеленського є нерухомість в анексованому Криму – квартира площею 130м² і паркувальне місце. У 2014 році придбала квартиру у Києві 284м².

З 2014 року подружжя знімає в аренду квартиру 92 м² у Великій Британії.

Зеленський має чотири пари годинників люксових брендів, дружина – дві пари годинників, сережки та каблучку з діамантами.

Серед фірм Зеленський задекларував корпоративні права на Студію Квартал-95 та на Кіноквартал.

У його співвалсності Ліга сміху, Анімаційна студія 95, Квартал ТВ, Фіш-хаус, Інвест аніма, Гауді студіо та Квартал-концерт.

Він також є кінцевим бенефіціаром ряду фірм на Кіпрі, Британських островах, у Белізі та в Італії. До речі, після скандалу з кіпрською фірмою Green Family LTD, яка отримувала гроші від кіновиробництва в Росії, вніс її в декларацію.

Фото: dreamstime, gettyimages

Лілія Ященко