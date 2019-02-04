Експерти не прогнозують швидкого закінчення війни на Донбасі.

Швидке вирішення конфлікту на Донбасі вимагає значних геополітичних змін, які у найближчі роки навряд чи відбудуться.

Про це заявив старший аналітик з питань Євразії американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor Юджин Чаусовський, пише Радіо Свобода.

Експерт пояснює, що Росія зацікавлена в тому, щоб не відпускати Україну зі своє сфери впливу. Щоб це відбулося, Москва має значно просісти на геополітичній арені та погодитися на євроінтеграцію сусідньої країни.

На думку Чаусовського, такий сценарій малоймовірний, як і той, за якого Росія через значне ослаблення Заходу захопить Україну повністю під своє крило.

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Найімовірніше, що конфлікт на Донбасі перейде у фазу “замороженого”. Територія буде в “підвішеному” стані, принаймні, найближчі роки, підсумував експерт.

Нагадаємо, у Stratfor пояснили, чому президент РФ Володимир Путін не стане пробивати наземний коридор до Криму.