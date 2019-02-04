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Три фактори, чому Путін не стане пробивати коридор до Криму

Росія мала шанс пробити наземний коридор до Криму тільки на початку конфлікту в Україні.

Три фактори, чому Путін не стане пробивати коридор до Криму

Малоймовірно, що Росія організує військову операцію з метою пробити наземний коридор до Криму. Вдалий час для такого сценарію вже минув.

Про це заявив старший аналітик з питань Євразії американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor Юджин Чаусовський, пише Радіо Свобода.

За його словами, на такі військові дії президент РФ Володимир Путін мав шанс піти лише на початку конфлікту в Україні.

Також проти можливості того, що Росія вдасться до такого сценарію говорить і те, що за останні рік-два ситуація на Донбасі стабілізувалася, розмірковує Чаусовський.

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Ще одним фактором стримування Путіна проти операції зі створення сухопутного мосту до Криму є внутрішні проблеми, з якими зіткнеться Росія після таких дій. За словами Чаусовського, Кремль має політичну підтримку тільки щодо агресії в Криму, а виснажливу війну з Україною навряд чи сприйме російський народ.

При цьому експерт не хоче буде категоричним і не відкидає, що якісь зовнішні чинники змінять стратегію Кремля, і він знову захоче пробити коридор до Криму.

До слова, генерал запасу спрогнозував можливість вторгнення Росії під час президентських чи парламентських виборів в Україні.

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