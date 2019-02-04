Документи на участь у президентських виборах подало 89 осіб. Факти ICTV розповідають, чому кандидатів так багато і до чого це може призвести.

ЦВК завершила прийом документів у кандидатів на пост голови держави. В цьому році побили всі рекорди – документи на учать у виборах 2019 подало 89 осіб.

Станом на 4 лютого 30 кандидатів офіційно зареєстровані. Для порівняння, у 2004 році у президентських перегонах брали учать 26 осіб і це була найбільша кількість кандидатів до цього року.

Відмову вже отримали 22 особи. Остаточний список ЦВК оприлюднить до 8 лютого, тобто до кінця цього тижня.

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Однак, навіть потім претенденти на посаду президента все ще зможуть зняти свою кандидатуру. Зробити це вони мусять не пізніше, аніж за 23 дня до виборів – 8 березня.

89 кандидатів: чому так багато

Про те, що кандидатів у президенти у 2019 році буде багато, експерти говорили давно.

– Кажуть, що це не дуже добре, але з іншого боку, буде можливість обирати, щоб ніхто не говорив, що немає альтернативи, – вневнений політолог Віталій Бала.

Така кількість претендентів дає змогу говорити про другий тур виборів. Майже неможливо набрати більше 50% одному з кандидатів через велику конкуренцію.

Політолог Андрій Золотарьов називає кілька чинників, які зумовили появу великої кількості претендентів.

Частина кандидатів – мобілізує свій електорат напередодні парламентських виборів.

Вибори у Верховну Раду – третій тур президентських виборів. Є люди, які йдуть “підняти партійний прапор “. Саме тому, що не отримати результат на президентських виборах і намагатись щось отримати на виборах в Раду, це дурниці.

Інша частина – так звані “технічні” кандидати. Їх, як правило, використовують, аби забрати відсотки у явних лідерів.

Кажуть про сім кандидатів, які будуть орієнтуватись на кампанію Петра Порошенка. Той же кандидат від народного Фронту Юрій Тимошенко такий собі “двійник”, або Юлія Литвиненко, яка фактично буде займатись лише “мінусовкою” Тимошенко.

Окрема частина кандидатів буде працювати над своєю впізнаваністю.

Є люди, які намагаються залишитись в “обоймі великої політики”, підняти власну впізнаваність і власну політичну капіталізацію.

Окрім того, роль зіграв ще й “технологічний фактор”, пояснює експерт.

Рейтинг Петра Порошенка за різними соціологічними замірами від 10 до 15 відсотків. Для президента країни це аварійний показник. Саме тому його команда зацікавлена у тому, щоб знизити вартість білету до другого туру, а для цього потрібно, щоб була дуже щільна конкуренція.

По 2,5 млн з кожного

Кожен кандидат у президенти має внести завдаток у розмірі 2,5 млн. гривень. Ці гроші направляють у державний бюджет України.

Однак, якщо кандидат перемагає або проходить у другий тур – гроші повертають. Їх також повертають, якщо відмовляють кандидату у реєстрації.

Однак, якщо він самостійно знімає свою кандидатуру – внесок залишається.

Запит на нові обличчя і зміна політичного циклу

Останні соціологічні дослідження показують, що 71% українців вважають шлях України хибним. Тільки під час Майдану настрої громадян мали позитивну тенденцію, але з того часу ми повернулись до тих показників, які були у 2011-2013 роках.

Це, за словами Андрія Золотарьова, зумовлює запит українців на нові обличчя у політиці.

– Є 80% українців, які вважають, що нашій політиці треба оновлення. Годі тасувати ту засалену, стару колоду карт.

Як результат – поява у виборчому бюлетені нових для політики облич. Це і журналісти, і громадські активісти, і зірки шоу-бізнесу. Відтак, політолог прогнозує суттєві кадрові зміни в політиці держави:

– Це п’ятирічка, коли буде змінюватись політична еліта країни. Поява Зеленського – це перший “чорний лебідь”, який змішав всі розклади учасникам перегонів. Але це перша ознака, що нас чекають дуже великі зміни. Політичний уклад, який сформувався в пострадянській країні, виріс за умов відносно стабільної країни. А зараз мало хто готовий до реалій політики в найбільш бідній та корумпованій країні Європи. Саме тому, ті, хто не пристосується до нових умов, підуть, – пояснює експерт.

Віталій Бала нагадує, що в Україні зараз дуже високий емоційний фон. Якщо хтось з опонентів зробить помилку, це може коштувати йому значної частки голосів.

Склад парламенту

Зважаючи на склад кандидатів на пост президента, можна говорити і про майбутній склад парламенту. Вже зараз можна прогнозувати, що він буде багатоманітним. У Верховній Раді буде велика кількість різних партій, впевнений Золотарьов.

– Немає тенденції для того, щоб сили згуртовувались і об’єднувались навколо кількох великих гравців.

Ситуація йде до того, аби “перенести епіцентр політичного життя у Верховну Раду”.

– Якщо дивитись на витрати на передвиборчі компанії, як політтехнолог кажу – дуже обережно фінансують. Не вкладаються потужно в кампанію, тому що бережуть фінансові ресурси до виборів в Раду.

Втім, проросійського реваншу не буде, стверджує експерт.

– Партії, яких ототожнюють із російським впливом, не ввійдуть до провладної коаліції.

Вибори президента відбудуться 31 березня. Попри велику кількість кандидатів, соціологічні дослідження прогнозують високу явку виборців на дільниці.

– Все залежить від того, як будуть працювати кандидати, чи приведуть вони своїх виборців на дільниці. Якщо вони будуть працювати для того, щоб виборці прийшли – тоді, можливо, явка буде високою, – підсумував Віталій Бала.

Фото: Андрій Золотарьов, Віталій Бала, dreamstime

Лілія Ященко