Сьогодні Окружний адміністративний суд Києва звільнив з посади міністра охорони здоров’я Уляну Супрун. Факти ICTV зібрали реакцію мережі на цю подію.

На звільнення Супрун активно відреагували політики, громадські діячі і прості українці.

Деякі зустріли це рішення схвально:

– Давно пора! Молодці! – День почався з хороших новин.

Інші ж виступили проти звільнення Супрун:

– Ще раз переконався у тому, що Уляна Супрун на вірному шляху. Змії нехай давляться власної жовчю. – Устами Уляни постійно йдуть спроби прищепити країні здоровий глузд і наблизити країну до цивілізації.

У мережі навіть з’явився хештег ПідтрімуюСупрун.

Посольство Швейцарії в Україні назвало рішення по Супрун несподіваним.

Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко заявив, що Кабмін підтримує главу МОЗ.

– Це рішення буде оскаржено в установленому законом порядку, і ми будемо домагатися його скасування в установленому законом порядку, – заявили в уряді України.

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Нагадаємо, що у Міністерстві охорони здоров’я прокоментували рішення суду та сказали, що про відсторонення Супрун дізналися із засобів масової інформації.