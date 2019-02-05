Окружний адміністративний суд міста Києва звільнив з посади міністра охорони здоров’я Уляну Супрун. Факти ICTV розібралися, що зробила Супрун за час перебування на посаді та чи є сенс її звільняти.

Досягнення на посаді виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я

Перше завдання, яке тоді стояло перед міністерством, було завершити закупівлі минулого року та розпочати закупівлі 2016 року, але саме через це почалася критика міністерства і особисто виконувача обов’язків міністра.

Проте тоді МОЗ опублікувало розгорнуту відповідь на звинувачення та пояснило, що закупівлі вперше здійснювалися через міжнародну організацію, а не через міністерство, що й призвело до затримки.

Оскільки гучна критика почалася з 1 січня 2017 року, то можна сказати, що закупівля за напрямком серцево-судинні захворювання – це не єдина причина. 30 листопада Урядом було ухвалено 10 постанов, які заклали засади реформування системи охорони здоров’я. Основою для реформи стала нова концепція фінансування системи охорони здоров’я. Цілком можливо, що корумпованих олігархів серйозно налякало реформування фінансування, що закривало їм можливість для того, аби красти гроші з бюджету та збагачуватися за рахунок країни.

Перша хвиля критики почалася з поста доктора медичних наук Бориса Тодурова, який звинуватив МОЗ, що воно не змогло закупити швидкопомічні витратні матеріали на суму в 364 млн гривень за програмою по серцево-судинних захворюваннях.

Проте це не завадило просувати ідею медичної реформи Супрун і вже 1 квітня 2017 року була запущена програма Доступні ліки, на яку виділили 500 млн гривень. Вона дає можливість пацієнтам отримати низку ліків безкоштовно або з незначною доплатою. Вже за кілька місяців вона була розширена на 41 препарат та на програму виділили додатково 20 млн гривень.

Навіть попри велику критику реформи охорони здоров’я, запропонованої Супрун, 19 жовтня 2017 року Верховна Рада проголосувала за законопроект Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів.

Основні засади медичної реформи можна поділити на 10 пунктів:

Зміна моделі фінансування системи охорони здоров’я.

Державні гарантії оплати медичних послуг здійснюватимуться за так званим принципом “гроші ходять за пацієнтом”.

З 1 січня 2018 року пацієнт може отримувати первинну допомогу у сімейного лікаря безоплатно.

З 2019 року впровадять єдиний тариф оплати за медичні послуги на вторинній та третинній ланці.

До 2020 року система охорони здоров’я перейде на прямі оплати від Національної служби здоров’я України лікарям та медичним установам.

Середня ставка для сімейних лікарів обчислюється за приписану людину.

Річний тариф на малюків та літніх людей буде вдвічі більший.

Власний прибуток лікаря сімейної практики з 2 тис. пацієнтів в статусі ФОП може складати до 18 тис. гривень.

Пільги, що вже існують у сфері медичного обслуговування, залишаються чинними.

Перелік ліків за програмою Доступні ліки буде розширено.

Завдяки початку медичної реформи вже створено Національну службу здоров’я України. Саме вона укладає договори із закладами охорони здоров’я та закуповує для них послуги з медичного обслуговування.

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Крім того, почалася робота системи eHealth, яка забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та управління медичною інформацією в електронному вигляді. Тобто, в якийсь момент потреба у паперових медичних картках повинна зникнути.

Також почався розвиток сільської медицини. Завдяки підтриманому 14 листопада 2017 року законопроекту, на підсилення інфраструктури у селах протягом двох років виділять 5 млрд гривень.

Це має дозволити збудувати нові амбулаторії, закупити автомобілі, оновити обладнання амбулаторій, забезпечити швидкісний інтернет.

Сама ж пані Супрун не залишилася осторонь та розповіла у Facebook, що вважає успішними досягненнями за 2 роки роботи її команди у Міністерстві охорони здоров’я:

Можливість лікуватися у того лікаря, якому пацієнти довіряють.

Початок фінансування медпослуг через Національну службу здоров’я.

Програма доступні ліки працює у кожній третій аптеці України.

Продовжується державна закупівля ліків через міжнародні організації і цього року Україна вперше має вийти на 100% запитів лікарень за 12 напрямами.

Вперше за 7 років є всі вакцини для планових щеплень.

В Україні розбудовують систему регіональних кардіоцентрів з сучасним ангіографічним обладнанням.

Хто ж така Уляна Супрун?

Уляна Супрун народилася 30 січня 1963 року у місті Детройт (США) у родині з українським корінням. Після Другої світової її родина емігрувала до Західної Німеччини, а згодом перебралася до США.

Проживаючи у США, Супрун відвідувала українську школу та церкву. У 1989 році вона отримала спеціальність лікаря-радіолога у медичному коледжі Мічиганського університету. З 1995 по 1999 роки працювала в діагностичній радіології жіночого здоров’я у Нью-Йорку, а з 2000 року займала посаду заступниці головного лікаря-радіолога у Діагностичній радіології жіночого здоров’я. Згодом вона стала заступником директора медичного центру та працювала там до 2009 року.

Тобто, сумнівів в її кваліфікації, як професіонала, не повинно виникати. Крім того, Супрун завжди була прихильником України і під час Помаранчевої революції Уляна разом зі своїм чоловіком Марко організовували мітинги у Вашингтоні та Нью-Йорку та зустрічалися з журналістами, конгресменами та політиками, аби пояснити, що ж відбувається в Україні.

У 2012 році подружжя Супрун вирішило відмовитися від прибуткового бізнесу, продати будинок та поїхати подорожувати, що й привело їх в Україну у 2013 році, коли почалася Революція гідності. Марк займався перекладом для західних журналістів, а Уляна працювала у медпункті на майдані.

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У 2015 році вона стала позаштатним консультантом парламентського Комітету з питань охорони здоров’я, а у липні того ж року подружжя Супрун отримало українське громадянство. Через рік, за пропозицією прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, президент Петро Порошенко зробив Уляну Супрун заступницею міністра охорони здоров’я, а з 1 серпня вона почала виконання обов’язків міністра охорони здоров’я.

Проблеми попередників

Попри велику критику Супрун на політичній арені, багато хто забуває ті скандали, в які вплутувалися попередні міністри охорони здоров’я за роки незалежної України.

Так, міністр охорони здоров’я часів президента Віктора Януковича Раїса Богатирьова неодноразово піддавалася критиці за свою некомпетентність, якість запропонованої медичної реформи. Крім того, її фінансове благополуччя різко зросло після того, як вона отримала посаду міністра охорони здоров’я, а близькі з оточення сім’ї Богатирьової отримували тендери на постачання сумнівних вакцин.

Під час її діяльності значного покращення у сфері охорони здоров’я не спостерігалося. Тобто, система охорони здоров’я залишалася на страшному рівні і майже не розвивалася.

Дійсно, зараз Супрун не намагається оживити систему охорони здоров’я в Україні. Її намагаються збудувати заново, аби вона стала справжнім прикладом не тільки для країн-сусідів, але й для усієї Європи, а не продовженням необґрунтованих методів лікування та міфів радянської медицини.

Раніше Факти ICTV писали, що виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун отримала п’ять повісток до суду, що були призначені на 3 січня.

Фото: Уляна Супрун

Владислав Бомбела