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Суд відсторонив Супрун від посади – реакція МОЗ

У МОЗ прокоментували рішення суду, який усунув Уляну Супрун з посади глави відомства.

Суд відсторонив Супрун від посади – реакція МОЗ

Окружний адміністративний суд міста Києва звільнив з посади міністра охорони здоров’я Уляну Супрун.

Позов був поданий народним депутатом Ігорем Мосійчуком та частково задоволений.

– Суд частково задовольнив заяву народного депутата та заборонив доктору Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров’я. Консультуємось з юристами, – заявили у МОЗ.

Також у прес-службі додали, що про рішення суду дізналися із засобів масової інформації.

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Суд відсторонив Супрун від посади – реакція МОЗ / 2 фотографии

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Раніше Факти ICTV писали, що виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун отримала п’ять повісток до суду, що були призначені на 3 січня.

Фото: Олег ЛяшкоУНІАН.

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