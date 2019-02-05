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Відсторонення Супрун: у суді назвали причини

В Окружному адміністративному суді міста Києва назвали причини рішення відсторонити від повноважень в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун.

Відсторонення Супрун: у суді назвали причини

Уляні Супрун не заборонено здійснювати повноваження, які були делеговані їй як заступнику міністра, зазначили у прес-службі суду.

Причиною такого рішенні у суду назвали те, що Супрун знаходиться на посаді 2,5 роки, замість одного місяця.

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– Окрім того суд врахував доводи позивача про те, що у 2015 році Супрун Уляна отримала громадянство України й, водночас, досі перебуває в іноземному громадянстві (громадянство США. – Ред.), – зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого Окружний адміністративний суд міста Києва звільнив з посади міністра охорони здоров’я Уляну Супрун.

Фото: УНІАН.

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