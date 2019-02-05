В Окружному адміністративному суді міста Києва назвали причини рішення відсторонити від повноважень в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун.

Уляні Супрун не заборонено здійснювати повноваження, які були делеговані їй як заступнику міністра, зазначили у прес-службі суду.

Причиною такого рішенні у суду назвали те, що Супрун знаходиться на посаді 2,5 роки, замість одного місяця.

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– Окрім того суд врахував доводи позивача про те, що у 2015 році Супрун Уляна отримала громадянство України й, водночас, досі перебуває в іноземному громадянстві (громадянство США. – Ред.), – зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, сьогодні, 5 лютого Окружний адміністративний суд міста Києва звільнив з посади міністра охорони здоров’я Уляну Супрун.

Фото: УНІАН.