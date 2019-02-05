Втручання в українські вибори. До яких тактик можуть вдатись у Росії, на чому вже маніпулюють і як цьому протистояти – у матеріалі Фактів ICTV.

Дестабілізувати суспільство, посіяти недовіру, викликати паніку – напередодні виборів президента 2019 Україна готується до спроб Росії зірвати або втрутитись у виборчий процес.

Починаючи з 2014 року українські та міжнародні організації намагаються підрахувати, скільки Росія витрачає на інформаційну пропаганду. Сума кардинально різниться, але це мільярди доларів щорічно.

Влада Росії переслідує свої інтереси на майбутніх виборах в Україні. Про це говорить хоча б той факт, що президент сусідньої держави виявляє інтерес до рейтингів наших кандидатів та апелює точними цифрами щодо їх підтримки на своїх брифінгах.

– Рейтинг у Петра Олексійовича ніби зріс, він тепер із 5 позиції перемістився десь на 2-3, коливання близько 12%. Юлія Володимирівна – у неї 20 з гаком, а всі інші – Зеленський, Бойко, Порошенко – у них приблизно 12%, – заявляв Володимир Путін після агресії Росії у Керченській протоці, наполягаючи, що це провокація української влади.

Попереду ще майже два місяці передвиборчої кампанії, а в кіберполіції України вже заявляють про спроби атак на сервери ЦВК. Ймовірне джерело зломів знаходиться на території РФ.

Політичний експерт Олеся Яхно прогнозує, що Росія буде продовжувати спроби втручання у внутрішні справи України.

– Це буде активний інформаційний вплив, кібератаки, військовий шантаж, який трактуватиметься так, як вигідно Росії. Це працює на дестабілізацію ситуації в широкому сенсі. Це знижує довіру громадян.

Фальсифікувати вибори

Гібридна війна тим і характеризується, що використовується не лише один чинник – військовий, політичний, економічний, а застосовуються одночасно всі, пояснює експерт.

Вона прогнозує, що напередодні виборів будуть застосовувати інструменти різного тиску з акцентом на обов’язковість того, як це подаватиметься в інформаційній площині.

Одна з маніпуляцій, до яких може вдатись Росія – заяви про нелегітимність українських виборів. І така тактика вже застосовується.

– Це позиція багато кого в Росії, що нібито вибори уже будуть сфальсифіковані, тому що ті українські громадяни, які знаходяться в Росії, не зможуть проголосувати. Це вже звучить.

Як діє російська пропаганда?

Інформаційна кампанія Росії традиційно базується на спотворенні фактів.

– Вихоплюється якийсь факт, який дійсно мав місце, але інтерпретується так, як цього хоче Російська Федерація, – пояснює експерт, прогнозуючи, що саме до таких маніпуляцій будуть часто вдаватись під час виборів.

Так, наприклад, нещодавно заступник генпрокурора Анатолій Матіос припустив можливість перевірки мешканців ОРДЛО на детекторі брехні для виявлення колабораціоністів.

Ця заява викликала бурхливе обговорення і серед політиків і серед населення – знайшлись як опоненти такого методу, так і соратники. Російські ЗМІ підхопили новину і навіть підрахували, скільки сил і часу витратить Київ на перевірку всіх громадян України. Ось тільки подали як загальну думку влади щодо всіх громадян країни.

– Це виглядає не як плюралізм думок, дискусія і пошук різних варіантів обговорення проблеми. Показують, що ця пропозиція повністю відображає позицію України.

Так перекручують факти, аби досягти бажаного ефекту. Інформація подається або частково, з замовчуванням деталей, або зі спотвореними фактами.

Втім, більшість російських фейків стали для українців темою для гумору. Політолог нагадує приклади з новинами про те, що в Україні вчать винищувати снігурів або, що голодні українці відбирають хліб у птахів та ін.

– З якоюсь частиною (пропаганди – Ред.) українці можуть справлятись, а з якоюсь – ні. Там, де Росія бере реалістичну проблему і починає на ній вибудовувати інформаційну кампанію, набагато складніше. Бо проблема і справді є, але Росія на ній маніпулює.

Створення в Україні незалежної автокефальної церкви теж викликало шквал емоцій і стало полем для маніпуляцій. Так, наприклад, на початку лютого російський патріарх Кирило заявив про бажання прибути до Києво-Печерської лаври.

– Це працює на створення додаткового напруження, навіть просто як інформаційний привід, – пояснює Олеся Яхно.

Вона також пригадує історію з датою смерті Петра Порошенка, яка з’явилась в російському пошуковику Яндекс. Такого буде багато, – попереджає політолог.

Як уберегти себе від агресії?

Перше, що вже робить український уряд, аби боротись з російським втручанням – ліквідація будь-якої присутності російської сторони.

– Не допустити російських спостерігачів – це правильно. Перенести виборчі дільниці з РФ в інші країни – це теж правильно. З великою долею вірогідності можна було очікувати провокацій. В решті-решт ми думаємо про безпеку наших громадян.

Окрім того, в Україні та закордоном вже неодноразово порушували тему захисту від кібератак. Досвід США і досвід України у 2014 році (масштабні атаки на банківську, енергетичну та транспортну системи) показують, що в цій площині можливі серйозні маніпуляції.

Нагадаємо, раніше Факти IСTV писали про створення робочої групи по контролю за втручанням у вибори в Україні.

І останнє, на чому наголосила експерт – проведення інформаційних кампаній. Як показує практика, Росія часто вдається до маніпуляцій у медіапросторі, спотворюючи або надаючи неповну інформацію.

– Треба просто роз’яснювати громадянам суть процесів, для того, щоб хтось не міг на цьому спекулювати.

Тим не менш, передвиборча кампанія в Україні в розпалі. В ЦВК вже офіційно зареєстровано 30 кандидатів, а остаточний список оголосять до кінця тижня. Претенденти на президентське крісло вже запустили свою агітацію, а вибори відбудуться за планом – 31 березня.

Не зважаючи на зовнішні фактори, Україна продовжує активно готуватись до дня виборів, захищаючи свою незалежність на всіх фронтах. Як то кажуть – хто попереджений, той озброєний.

Фото: dreamstime, Олеся Яхно

Лілія Ященко