Україна планує досягти двостороннього безвізу з Великою Британією після Brexit.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Голос Америки.

Україна не планує запроваджувати візи для британців після виходу з ЄС. Також у перспективі переговори, які покликані пом’якшити візовий режим з Британією.

Читайте: Brexit: ЄС відмовився відновлювати переговори

– Ми прекрасно розуміємо занепокоєння, оскільки сама дискусія стосовно Brexit була започаткована міграційними проблемами, тобто сприйняттям усередині Великої Британії. Ми розуміємо певну чутливість наших друзів, але все-таки цього досягнемо. Може не завтра, але в найближчій перспективі серйозні розмови почнуться, зазначив Павло Клімкін.

Раніше Факти ICTV писали, що МЗС України проводить переговори про безвіз або спрощення візового режиму з 22 країнами.

Фото: УНІАН.