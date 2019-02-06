Механізм виплати субсидій готівкою з березня 2019 затвердили на засіданні Кабміну.
Монетизація субсидій готівкою розпочнеться з березня 2019.
Постанова про запуск відповідного механізму була ухвалена 6 лютого на засіданні Кабміну.
Міністри додали до документа пояснювальну записку, в якій ідеться, що нововведення має стимулювати українців більш раціонально підходити до використання комунальних послуг.
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Як повідомлялося, з 1 січня в електронному вигляді субсидії вже виплачуються тим громадянам, яким допомогу було призначено з 2019 року.
А в березні розпочнеться виплата субсидій готівкою українцям, які отримали рішення про допомогу в жовтні 2018 року.
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