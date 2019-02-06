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Як отримати готівку за субсидію

Готівку для оплати комунальних платежів за лютий 2019 року можна буде отримати у березні.

Як отримати готівку за субсидію

Про це міністр соціальної політики Андрій Рева, передає Укрінформ.

– У березні отримувачі субсидій отримають перші готівкові кошти за лютий, – заявив Рева.

Нова модель монетизації передбачає, що люди отримуватимуть готівку для розрахунків за комунальні послуги.

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Паралельно буде діяти система монетизації, яку запустили у січні 2019 року. Згідно з нею передбачає розрахунки за спожиті послуги субсидіантами можуть отримати через Ощадбанк.

Для цього потрібно звернутися до відділення Ощадбанку і надати паспорт та ідентифікаційний код.

– Людині виплачується готівка по факту звернення. Тому що є всі необхідні реєстри, – зазначив міністр.

Раніше Факти ICTV писали, що субсидію грошима, як соціальну виплату, громадяни України отримуватимуть разом із пенсією.

Фото: УНІАН.

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