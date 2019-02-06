Готівку для оплати комунальних платежів за лютий 2019 року можна буде отримати у березні.
Про це міністр соціальної політики Андрій Рева, передає Укрінформ.
– У березні отримувачі субсидій отримають перші готівкові кошти за лютий, – заявив Рева.
Нова модель монетизації передбачає, що люди отримуватимуть готівку для розрахунків за комунальні послуги.
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Паралельно буде діяти система монетизації, яку запустили у січні 2019 року. Згідно з нею передбачає розрахунки за спожиті послуги субсидіантами можуть отримати через Ощадбанк.
Для цього потрібно звернутися до відділення Ощадбанку і надати паспорт та ідентифікаційний код.
– Людині виплачується готівка по факту звернення. Тому що є всі необхідні реєстри, – зазначив міністр.
Раніше Факти ICTV писали, що субсидію грошима, як соціальну виплату, громадяни України отримуватимуть разом із пенсією.
Фото: УНІАН.