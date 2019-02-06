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Факты / Украина / Янукович рассказал, как живется "в плену " у Путина/

Янукович розповів, як живеться “в полоні” у Путіна

Екс-президент-втікач Віктор Янукович на прес-конференції в Москві розповів про своє життя в Росії.

Віктор Янукович

Журналіст УНІАН запитав у Януковича: “Ви тут не в полоні?”.

На це екс-гарант відповів, що вільно пересувається територією Росії.

– Я не перебуваю в банках Інтерполу. Можу виїжджати до будь-якої країни. Ніяких проблем у мене немає, – розповів Янукович.

Востаннє Янукович збирав журналістів майже рік тому – у березні 2018 року.

Читайте: Лист Януковича і прикриття Олімпіадою – розкрито план анексії Криму

Нагадаємо, 24 січня Оболонський суд засудив президента-втікача Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі.

Фото: скрін відео Россия 24

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