На прес-конференції в Москві Віктор Янукович пообіцяв через 1,5 місяці повернутися на тенісний корт після травми, яку отримав ще у листопаді.

Він також розповів журналістам, як отримав травму, через яку не виступив з останнім словом у справі про держзраду.

– Вранці прийшов на корт, була злива, і прямо під час тренування підсковзнувся, – сказав Янукович.

За його словами, лікування дало результати, і він зможе продовжити займатися улюбленим видом спорту.

Нагадаємо, 19 листопада Янукович мав оголосити своє останнє слово в суді у справі про держзраду, але 16 листопада отримав травму на корті і потрапив до лікарні.

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24 січня Оболонський суд засудив президента-втікача Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі.

Фото: скрін відео Россия 24