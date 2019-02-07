Київську квартиру президента-втікача Віктора Януковича здадуть в оренду.

Київську квартиру президента-втікача Віктора Януковича здадуть в оренду, йдеться на сайті ti-ukraine.org.

Квартира Януковича в 240 квадратних метрів знаходиться на Оболонській набережній.

У цій квартирі проживала коханка Януковича Любов Полежай.

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Договір з юридичною фірмою СВМ-Консталтинг був укладений в грудні 2018 року. 7 лютого керуючий отримав контроль над майном.

Житло оцінили в 36 млн гривень.





















Квартиру Януковича в Києві здадуть в оренду / 5 фотографий

Нагадаємо, 24 січня Оболонський суд засудив президента-втікача Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі.

Фото: Трансперенсі Інтернешнл Україна