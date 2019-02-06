Сьогодні екс-президент-втікач України Віктор Янукович відповідає на запитання журналістів на прес-конференції. Ця подія вже встигла наробити галасу у мережі, користувачі змагаються у влучності висловлювань.

На прес-конференцію Януковича бурхливо відреагували у мережі.

– Янукович “здрастє-здрастє-здрастє”, – мабуть, основна думка конференції, – пише Костянтин. – Янукович про підписані 21 лютого угоди: Мене кинули, як лоха, – зазначила Олена. – Дивись, дивись! У нього у руках ручка! Зараз ламати буде! – каже Назар Стригун.



Багато користувачів мережі називають прес-конференцію цирком, а самого Януковича “політичним трупом”.

– Боже, як це смішно, – зазначив Руслан Тарасов.

– Людина, яка не живе в Україні понад п’ять років, зараз розповість нам, як ми тут живемо, – написав інший користувач.

– Чергове му-му ні про що, – підкреслив Андрій Гончаров.

Деякі зазначили, що екс-президент-втікач погано виглядає:

– Белькотіння немовляти … Моск@лі люблять убогих, шкодують Вітька, – каже Павло. – Якщо цього виродка викинути у Києві на вулицю, то він і 5 хвилин не проживе, – розповідає Вадим Севрук.

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До речі, Янукович на прес-конференції в Москві розповів про своє життя в Росії.