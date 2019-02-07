НАТО підтримує прагнення України вступити в Альянс і закликає українську владу продовжити реформи.
НАТО підтримує прагнення України вступити в Альянс і закликає українську владу продовжити реформи, сказав офіційний представник НАТО, пише УНІАН.
Він заявив, що солідарність НАТО з Україною непорушна, і вони вітають прогрес у проведенні реформ.
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– Це має вирішальне значення для процвітання і миру в Україні і для стабільності на всьому євроатлантичному просторі, – сказав він.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада прийняла зміни до Конституції щодо курсу на членство в ЄС і НАТО.
Фото: dreamstime
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