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НАТО визнає прагнення України вступити в Альянс і чекає на продовження реформ

НАТО підтримує прагнення України вступити в Альянс і закликає українську владу продовжити реформи.

НАТО визнає прагнення України вступити в Альянс і чекає на продовження реформ

НАТО підтримує прагнення України вступити в Альянс і закликає українську владу продовжити реформи, сказав офіційний представник НАТО, пише УНІАН.

Він заявив, що солідарність НАТО з Україною непорушна, і вони вітають прогрес у проведенні реформ.

ЧитайтеНАТО наполягає на прискореному вступі України – Полторак

– Це має вирішальне значення для процвітання і миру в Україні і для стабільності на всьому євроатлантичному просторі, – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада прийняла зміни до Конституції щодо курсу на членство в ЄС і НАТО.

Фото: dreamstime

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