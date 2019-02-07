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НБУ дозволив українцям купувати валюту в кредит

Національний банк України дозволив за рахунок кредитних коштів купувати іноземну валюту.

НБУ дозволив українцям купувати валюту в кредит

Відповідне рішення НБУ опубліковано на офіційному сайті.

Клієнтам дозволили купувати іноземну валюту за рахунок кредитних коштів в обмеженій кількості – до 150 тис. грн.

Читайте: Що буде з інфляцією на кінець 2019 року: прогноз НБУ

Це дозволить купувати валюту в інтернеті не тільки за рахунок особистих коштів на картках, а й за рахунок кредитного ліміту.

Раніше Факти ICTV писали, що Національний банк України оприлюднив список нелегальних обмінників валюти.

Фото: Dreamstime.com

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