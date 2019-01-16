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НБУ оприлюднив список нелегальних обмінників (АДРЕСИ)

Національний банк України оприлюднив список нелегальних обмінників валюти.

НБУ оприлюднив список нелегальних обмінників (АДРЕСИ)

Список нелегальних обмінників валюти з’явився на сайті НБУ.

У ньому вказані їхні адреси та фото.

Всього Нацбанк виявив 225 нелегальних обмінних пунктів.

Незаконні пункти обміну валюти

Нелегальні обмінники працювали у Києві, Закарпатській, Харківській, Донецькій, Львівський, Івано-Франківській, Черкаській, Чернівецькій, Миколаївській, Рівненській та Дніпропетровській областях.

Інформацію про них Нацбанк вже надіслав до правоохоронних органів.

До слова, НБУ у 2018 році перевірив понад тисячу обмінників.

Раніше Факти ICTV писали про те, що українці зможуть купити долари через банкомати і термінали.

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