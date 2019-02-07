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Факты / Украина / Политика / Рыбалка: Обвинения в мой адрес свидетельствуют о росте рейтингов Ляшко/

Рибалка: Звинувачення на мою адресу свідчать про зростання рейтингів Ляшка

Народний депутат від Радикальної партії Сергій Рибалка назвав безпідставні звинувачення на свою адресу з боку силовиків свідченням зростання рейтингу кандидата у президенти Олега Ляшка.

Сергій Рибалка

Про це повідомив керівник Дніпропетровського обласного виборчого штабу та представник кандидата у президенти Олега Ляшка Сергій Рибалка.

Як повідомлялося, генпрокурор Юрій Луценко 6 лютого заявив, що правоохоронні органи відкрили проти Сергія Рибалки кримінальне провадження за статтею держзрада.

За його словами, Олегу Ляшку точно вистачить політичної волі, щоб приборкати корупціонерів в усіх напрямках, у тому числі – у силовому блоці та судах.

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За словами народного депутата, влада свідомо відволікає людей на теми мови, релігії та війни.

– Фракція Радикальної партії – єдина фракція Верховної Ради України, яка потрапила до російських санкційних списків у повному складі. Чи вимогу встановити справедливі ціни на газ вони вважають державною зрадою? Мільйони громадян України не можуть дожити до зарплати чи пенсії після сплати за комунальні послуги, – заявив Сергій Рибалка.

За словами представника кандидата у президенти, усі звинувачення, які дозволяють собі працівники правоохоронних органів – це тиск влади.

Нагадаємо, експерт вважає, що Ляшко має всі шанси увійти до другого туру президентських виборів.

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