PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факты / Украина / Субсидию не дадут при задолженности за коммуналку свыше 1 месяца/

Субсидію не дадуть через заборгованість за комуналку понад 1 місяць

Кабмін перестане призначати субсидії українцям, чиї борги за послуги ЖКГ перевищують один місяць.

Субсидію не дадуть через заборгованість за комуналку понад 1 місяць

Кабмін перестане призначати субсидії українцям, чиї борги за послуги ЖКГ перевищують один місяць, йдеться в тексті постанови на сайті уряду.

Раніше субсидії не призначалися при заборгованості понад два місяці.

У документі зазначається, що норма не застосовується при призначенні субсидії в разі, якщо Мінсоцполітики не забезпечено фінансування субсидій таким громадянам у грошовій формі.

Читайте: Виплата субсидій готівкою – Кабмін затвердив дату

Також Кабмін постановив, що з 1 травня 2019 призначення субсидій здійснюється тільки після подачі нової заяви і декларації.

Раніше Факти ICTV писали, що субсидію грошима, як соціальну виплату, громадяни України отримуватимуть разом із пенсією.

Фото: dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка