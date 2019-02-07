Кабмін перестане призначати субсидії українцям, чиї борги за послуги ЖКГ перевищують один місяць.
Кабмін перестане призначати субсидії українцям, чиї борги за послуги ЖКГ перевищують один місяць, йдеться в тексті постанови на сайті уряду.
Раніше субсидії не призначалися при заборгованості понад два місяці.
У документі зазначається, що норма не застосовується при призначенні субсидії в разі, якщо Мінсоцполітики не забезпечено фінансування субсидій таким громадянам у грошовій формі.
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Також Кабмін постановив, що з 1 травня 2019 призначення субсидій здійснюється тільки після подачі нової заяви і декларації.
Раніше Факти ICTV писали, що субсидію грошима, як соціальну виплату, громадяни України отримуватимуть разом із пенсією.
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