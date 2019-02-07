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Вибори 2019: Волкер радить пустити спостерігачів із РФ

Спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер вважає, що Україна не повинна відмовлятися від російських спостерігачів на президентських виборах.

Курт Волкер

Участь спостерігачів із РФ у складі місії БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини) при ОБСЄ допоможе суспільному визнанню результатів виборів 2019, написав Волкер у Twitter.

– Україна необхідні спостерігачі БДІПЛ, щоб довести, що вона дотримується демократичних стандартів… Добре, якщо російські спостерігачі приїдуть, але під керівництвом БДІПЛ… Жодних ігор, – зазначив американський дипломат.

Читайте: Вибори в Україні 2019: фейки, дезінформація та пропаганда РФ

Представник МЗС України Катерина Зеленко у коментарі Укрінформу відповіла на пропозицію Волкера:

– Взаємна відсутність громадян конфліктуючих країн на просторі ОБСЄ ніколи не заважало БДІПЛ успішно здійснювати процес спостереження за виборами.

Вона нагадала про вибори президента РФ в 2018 році, на яких не було українських спостерігачів.

Раніше стало відомо, що серед кандидатів місії БДІПЛ ОБСЄ, які будуть спостерігачами на президентських виборах 2019 року, буде двоє росіян.

Фото: @USApoRusski

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