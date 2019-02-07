Спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер вважає, що Україна не повинна відмовлятися від російських спостерігачів на президентських виборах.
Участь спостерігачів із РФ у складі місії БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини) при ОБСЄ допоможе суспільному визнанню результатів виборів 2019, написав Волкер у Twitter.
– Україна необхідні спостерігачі БДІПЛ, щоб довести, що вона дотримується демократичних стандартів… Добре, якщо російські спостерігачі приїдуть, але під керівництвом БДІПЛ… Жодних ігор, – зазначив американський дипломат.
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Представник МЗС України Катерина Зеленко у коментарі Укрінформу відповіла на пропозицію Волкера:
– Взаємна відсутність громадян конфліктуючих країн на просторі ОБСЄ ніколи не заважало БДІПЛ успішно здійснювати процес спостереження за виборами.
Вона нагадала про вибори президента РФ в 2018 році, на яких не було українських спостерігачів.
Раніше стало відомо, що серед кандидатів місії БДІПЛ ОБСЄ, які будуть спостерігачами на президентських виборах 2019 року, буде двоє росіян.
Фото: @USApoRusski