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Спостерігачі ОБСЄ на виборах 2019: серед кандидатів росіяни

Серед кандидатів місії БДІПЛ ОБСЄ, які будуть спостерігачами на президентських виборах 2019 року, двоє росіян.

Спостерігачі ОБСЄ на виборах 2019: серед кандидатів росіяни

Про це розповів спікер місії БДІПЛ ОБСЄ в Україні Томас Райнер.

– Ми дійсно отримали пропозиції 92 кандидатів з країн-членів ОБСЄ – двоє з них з Росії. Відповідно до методики Бюро з демократичних інститутів і прав людини ми відправили цей список у МЗС України, – заявив Райнер.

Читайте: Вибори в Україні 2019: фейки, дезінформація та пропаганда РФ

Переговори між БДІПЛ ОБСЄ і МЗС України тривають. Також він додав, що в основній команді від БДІПЛ, а це 17 експертів, немає представників Росії.

Раніше Факти ICTV писали, що букмекери зробили ставки на вибори президента України 2019.

Фото: УНІАН.

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