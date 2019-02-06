Серед кандидатів місії БДІПЛ ОБСЄ, які будуть спостерігачами на президентських виборах 2019 року, двоє росіян.
Про це розповів спікер місії БДІПЛ ОБСЄ в Україні Томас Райнер.
– Ми дійсно отримали пропозиції 92 кандидатів з країн-членів ОБСЄ – двоє з них з Росії. Відповідно до методики Бюро з демократичних інститутів і прав людини ми відправили цей список у МЗС України, – заявив Райнер.
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Переговори між БДІПЛ ОБСЄ і МЗС України тривають. Також він додав, що в основній команді від БДІПЛ, а це 17 експертів, немає представників Росії.
Раніше Факти ICTV писали, що букмекери зробили ставки на вибори президента України 2019.
Фото: УНІАН.
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