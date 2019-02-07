Скандальна модель Настя Рибка заявила, що у неї є “знайомі” серед кандидатів у президенти України. Кому вигідні такі заяви і що буде далі.

– Знайомі у мене там є. – знайомий серед кандидатів у президенти? – так.

– Давайте після виборів про це поговоримо. Ось я зараз щось ляпну — і людині зіпсую передвиборну кампанію, – сказала Настя Рибка в інтерв’ю одному з українських телеканалів.

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Нещодавно Настю Рибку затримали в Москві, їй загрожувало 8 років ув’язнення, проте після публічного вибачення перед олігархом Олегом Дерипаскою, її випускають з-під арешту.

Політолог Тарас Березовець вважає, що її завербував ФСБ. Дівчина вийшла з в’язниці без застави, без рішення суду і перше, що вона робить на волі, дає інтерв’ю, в якому розповідає про зв’язки з одним з кандидатів на українських виборах.

Такий вкид в українські ЗМІ – це бомба уповільненої дії.

Російський політик в еміграції Ольга Курносова вважає, що це підготовка аудиторії і скоро покажуть “сексуальний компромат” на одного з кандидатів.

Секс-скандали завжди були російської “фішкою”.

Детальніше дивіться в сюжеті Ранку у великому місті.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за заборону російським спостерігачам перебувати під час виборів в Україні.

Фото: Настя Рибка